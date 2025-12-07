Il Ravenna vince al 103' ed è in vetta Frena il Vicenza il derby campano è del Benevento
L'Inter U23 torna con un punto da Arzignano, come la Juve Next Gen col Guidonia. A rischio le panchine di Pro Patria e Brescia.
Il Ravenna vince anche a Carpi: 1-2
Battuti i modenesi nel finale: decide Luciani su rigore. Il Ravenna vince e resta in vetta. A Carpi successo da batticuore
Il Ravenna vince ad Alessandria con la Juventus Next Gen: 4-2
Fulgur Mixer P.Div./F - Consar Teodora Ravenna 3-0 (25-14; 25-10; 25-14) Partita a senso unico della nostra Prima Divisione che vince con un secco 3-0 con la Consar Teodora Ravenna. Le nostre ragazze, decise e concentrate, fanno pochissimi errori e non
Ravenna, primo comandamento: vincere. Oggi alle 17.30 al Benelli il Gubbio di Di Carlo - Dopo il primo pareggio stagionale di domenica scorsa a Livorno, il Ravenna torna allo stadio Benelli, oggi pomeriggio (fischio d'inizio alle 17.