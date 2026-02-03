Il ministero dell’Interno ha deciso di vietare ai tifosi dell’Inter di partire per le trasferte fino al 23 marzo. La misura arriva dopo i disordini di domenica scorsa durante la partita contro la Cremonese. Matteo Piantedosi ha firmato il divieto, che riguarda tutte le trasferte dei nerazzurri per le prossime settimane. La decisione si basa sui problemi di ordine pubblico causati dai tifosi nel match di Cremona.

Milano, 3 febbario 2026 – Niente trasferte per i tifosi dell'Inter fino al 23 marzo : lo ha deciso il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in seguito ai disordini che si sono verificati domenica scorsa per Cremonese-Inter. Il provvedimento. "A seguito dei gravi disordini verificatisi nel corso dell'incontro di Serie A che si e' disputato a Cremona il 1 febbraio 2026", fa sapere il Viminale, il ministro Piantedosi ha disposto "il divieto di trasferta per i tifosi dell'Inter fino al 23 marzo 2026, nonchè il divieto di vendita, per gli stessi incontri, dei biglietti ai residenti in Lombardia". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il petardo di Cremona costa caro: trasferte vietate ai tifosi dell’Inter fino al 23 marzo prossimo

Il Viminale ha deciso di vietare ai tifosi dell'Inter di seguire la squadra in trasferta fino al 23 marzo, a causa dei recenti incidenti a Cremona.

Il Viminale ha deciso di vietare ai tifosi dell’Inter di seguire la squadra in trasferta fino al 23 marzo.

