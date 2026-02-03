Il paradosso delle dighe | piove ormai da mesi ma sono ancora mezze vuote

Da mesi piove in Italia, ma le dighe del Sud e delle Isole sono ancora a metà capacità. Nonostante le abbondanti precipitazioni, le riserve d’acqua non si riempiono come dovrebbero. La situazione mette in evidenza come il sistema idrico nazionale abbia ancora molti problemi da risolvere.

Piove da mesi in Italia, con precipitazioni spesso abbondanti e concentrate in brevi periodi, ma le dighe del Sud e delle Isole restano ancora a metà capacità, in un paradosso che mette in luce le fragilità del sistema idrico nazionale. Il fenomeno non riguarda solo il caldo e la siccità del 2024, ma evidenzia un problema strutturale: la pioggia cade, ma non riesce a essere trattenuta e riciclata nel modo giusto. In particolare, le regioni meridionali – tra cui Sicilia, Campania, Puglia e Basilicata – continuano a segnare livelli di riempimento degli invasi al di sotto della soglia di sicurezza, nonostante accumuli pluviometrici che, in alcuni casi, superano i 500 millimetri in meno di un mese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

