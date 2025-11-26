Bandi scaduti da 14 mesi ma i locali dove c' erano il Costes e il Palab non sono stati ancora assegnati
Gli avvisi sono scaduti entrambi il 30 settembre 2024. Ma a oltre un anno di distanza, il Comune non ha ancora affidato gli immobili di sua proprietà, uno all'interno di Villa Costa e l'altro in piazzetta del Fondaco, all'Albergheria, dove un tempo sorgevano due locali notturni parecchio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Hong Kong, 14 mesi di carcere per indossare una 't-shirt sediziosa' - pong, 27 anni, la prima persona a finire nella maglie della nuova legge sulla sicurezza della città approvata a inizio ... Si legge su ansa.it