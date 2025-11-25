Da Capaci al tetto del mondo | Mattia Magro medaglia d' oro di Ju Jitsu ai mondiali in Thailandia

Mattia Magro, 16 anni di Capaci, ha vinto la medaglia d'oro nella categoria Fighting Under 18 - 52 kg ai campionati mondiali che si sono svolti a Bangkok (indoor stadium di Huamark), in Thailandia, dal 5 al 14 novembre. Questa vittoria si aggiunge ad altri importanti traguardi conquistati negli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

