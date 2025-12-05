Nuova strada per collegare Tangenziale di Napoli e Centro Direzionale | eviterà il traffico di Gianturco

A Poggioreale si lavora per aprire una strada che collegherà via Gianturco a via Taddeo da Sessa, bypassando la rotonda e alleggerendo il traffico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Pura energia elettrica che illumina la strada del futuro. Nuova BMW iX3. The first of a new era. Scopri di più: https://www.bmw.it/it/all-models/x-series/ix3/ix3-2025-na5-bev.html - facebook.com Vai su Facebook

Nuova strada per collegare Tangenziale di Napoli e Centro Direzionale: eviterà il traffico di Gianturco - A Poggioreale si lavora per aprire una strada che collegherà via Gianturco a via Taddeo da Sessa, bypassando la rotonda e alleggerendo il traffico ... Si legge su fanpage.it

Una nuova tangenziale per Catania con piste ciclabili e parco urbano. Sindacati, esperti e costruttori lanciano l'appello - No alla terza corsia dell'attuale tangenziale, come intende fare Anas. lasicilia.it scrive

Terraglio Est e tangenziale, cantieri al via entro settembre: nuova strada da 38 milioni tra il Ca' Foncello e Dosson - Ad annunciarlo è Giuseppe Franco, direttore generale di Veneto Strade, ieri nella Marca per l’inaugurazione del ... Segnala ilgazzettino.it

Terraglio Est e tangenziale, cantieri al via entro settembre: nuova strada da 38 milioni tra il Ca' Foncello e Dosson - Il ponte ciclopedonale sul Botteniga in strada Ovest dove un anno fa ha perso la vita Giulia Mauri è ancora chiuso. Scrive ilgazzettino.it

Tangenziale Sud di Udine, a metà 2027 l'avvio dei cantieri per il secondo lotto - Firmato l'atto di rinnovo dell'Accordo di programma con i sindaci alla presenza dell'assessora alle infrastrutture Cristina Amirante. Scrive rainews.it

Un altro incidente mortale: “Strada tra Martinengo e Romano inadeguata, serve una nuova tangenziale” - Nella mattinata di domenica 2 marzo a perdere la vita è stato Livio Martinelli, 56 anni, residente a Covo. Scrive bergamonews.it