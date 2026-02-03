Centro Direzionale Napoli ecco il ponte sospeso sul Tribunale | strada chiusa fino a marzo per lavori

Questa mattina sono iniziati i lavori per costruire il nuovo ponte sospeso tra il Tribunale e la Procura al Centro Direzionale di Napoli. La strada rimarrà chiusa al traffico fino a marzo, creando disagi per chi deve spostarsi in zona. Le autorità hanno già avviato le operazioni e si aspettano che l’intervento si concluda nei tempi previsti.

Iniziati i lavori per costruire il ponte sospeso tra il Tribunale e la Procura al Centro Direzionale. Via Grimaldi chiusa fino al 31 marzo.

