Pianese | capitan Simeoni dice ‘300’ Venerdì la sfida alla Juve Next Gen

Dopo la vittoria contro il Gubbio, la Pianese si prepara per la sfida di venerdì contro la Juventus Next Gen, valida per la diciottesima giornata del girone B di Serie C. Il capitano Simeoni ha annunciato un obiettivo di 300.000, sottolineando l'importanza di questa partita che si svolgerà allo stadio ‘Giuseppe Moccagatta’ di Alessandria.

Dopo il meritato successo di sabato contro il Gubbio la Pianese non ha potuto godersi più di tanto i tre punti e il terzo risultato utile di fila dopo quelli contro Forlì e Campobasso perché incombe la prossima partita, quella in programma venerdì contro la Juventus Next Gen (stadio ‘Giuseppe Moccagatta’ di Alessandria, alle ore 20,30), valevole per la diciottesima giornata del girone B di serie C. Già domenica infatti il gruppo bianconero si è ritrovato al campo per cominciare a preparare il prossimo impegno. Ieri altra seduta mattutina agli ordini di mister Birindelli e del suo staff. Il programma settimanale prevede una seduta mattutina anche oggi e domani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net