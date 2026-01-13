IL NOTIZIARIO. La notte di Pesaro. Prevendita per venerdì.

Il Notiziario: La notte di Pesaro Venerdì si svolgerà la terza giornata di ritorno, con l’Arezzo che tornerà in campo a Pesaro. La partita segna la ripresa del campionato dopo una settimana corta, offrendo agli appassionati un nuovo appuntamento con il calcio. Restate aggiornati per tutte le informazioni sulla prevendita e le modalità di accesso all’evento.

Settimana corta per l’Arezzo, che venerdì tornerà subito in campo, a Pesaro, per la terza giornata di ritorno. Non c’è tempo, dunque, per godersi il primato in classifica con quattro punti di vantaggio sul Ravenna secondo dopo il successo di misura contro il Pontedera. Squadra subito in campo, ieri mattina al " Giusy Conti " di Rigutino, per svolgere una seduta mirata a gestire i carichi e mantenere alta la concentrazione. I calciatori impiegati domenica hanno effettuato un lavoro defaticante, finalizzato al recupero muscolare, mentre il resto del gruppo ha sostenuto un programma più completo, articolato in un circuito di forza neuromuscolare, esercitazioni tecniche e una serie di partite a pressione ad alta intensità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

