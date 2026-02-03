Il Neurocovid esiste la conferma degli esperti | Chi ha avuto l'infezione faccia controlli neurologici

La scienza conferma che il Covid-19 può lasciare tracce anche nel cervello. Gli esperti avvertono: chi ha avuto l'infezione dovrebbe sottoporsi a controlli neurologici, perché molte manifestazioni del long Covid riguardano il sistema nervoso. La ricerca ha dimostrato che il virus può avere effetti duraturi e, in alcuni casi, anche gravi. Ora, si punta a sensibilizzare le persone sulla necessità di monitorare la propria salute neurologica dopo aver contratto il virus.

Alcuni dei massimi esperti in materia ha riconosciuto scientificamente il ruolo del Covid-19 su diverse manifestazioni neurologiche tipiche del long Covid e i meccanismi che le causano.

