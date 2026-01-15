La Camera conferma il sostegno all'Ucraina Crosetto | Fiero degli aiuti qualcuno si vergogna

La Camera ha approvato la risoluzione del centrodestra a sostegno dell'invio di aiuti militari all’Ucraina, confermando il sostegno del Parlamento alla posizione del ministro della Difesa Guido Crosetto. Il ministro ha espresso soddisfazione per questa decisione, sottolineando l’importanza di mantenere il supporto internazionale. La vicenda evidenzia l’attenzione delle istituzioni italiane nel contribuire alla stabilità e alla sicurezza nella regione.

Ok della Camera alla risoluzione del centrodestra sulle comunicazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto sul decreto Ucraina, che proroga l'invio di aiuti militari a Kiev. Al momento del voto, i leghisti Rossano Sanno e Edoardo Ziello si sono sfilati dalla maggioranza votando contro. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Crosetto: ‘qualcuno si vergogna di aiutare Kiev, io ne sono fiero’ Leggi anche: Ucraina, Crosetto: "Qualcuno si vergogna di aiutare Kiev, io orgoglioso" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Usa, petroliera russa sequestrata per violazione sanzioni. Pentagono: Stop greggio venezuelano; TASS (TELEGRAM) * HIPPER, «BRUXELLES VALUTA L’ATTACCO MISSILISTICO RUSSO ORESHNIK COME UN AVVERTIMENTO ALL’UE E AGLI STATI UNITI, CONFERMA IL SOSTEGNO MILITARE ALL’UCRAINA. La Camera conferma il sostegno all’Ucraina, Crosetto: “Fiero degli aiuti, qualcuno si vergogna” - Ok della Camera alla risoluzione del centrodestra sulle comunicazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto sul decreto Ucraina, che proroga l'invio ... fanpage.it

Ucraina, alla Camera via libera sul sostegno alla difesa. Crosetto: 'Emergenza umanitaria come a Gaza' - Ok alla risoluzione di maggioranza, la parola aiuti 'militari' presente nelle premesse ma non negli impegni (ANSA) ... ansa.it

Ucraina, Crosetto alla Camera sulla proroga degli aiuti – Segui la diretta del dibattito - Nell'Aula della Camera sono in corso le comunicazioni del governo sulla proroga dell'invio degli aiuti miltari in Ucraina. tg.la7.it

