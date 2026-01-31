Frattesi Inter un altro club di Serie A spinge per l’ex obiettivo Juve e sfida il Nottingham Forest Le ultimissime

L’Inter ha deciso di puntare forte su Frattesi, che fino a poco tempo fa sembrava un obiettivo della Juventus. Ora il club nerazzurro si lancia nella corsa, sfidando anche il Nottingham Forest, che ha mostrato interesse per il giocatore. La trattativa si fa sempre più calda e il Milan sembra essere fuori dai giochi. I prossimi giorni saranno decisivi per capire dove finirà davvero il centrocampista.

novità di queste ore. La Juventus osserva le mosse delle concorrenti, con l’ Inter attiva sul fronte cessioni. Resta da decifrare il futuro di Davide Frattesi, calciatore seguito anche dai bianconeri e che attualmente è il nome più caldo in ottica uscite per i nerazzurri. MERCATO JUVE, LE ULTIME Se il Nottingham Forest appare la squadra più avanti per il centrocampista, abile negli inserimenti, non è l’unica società sul calciatore. Secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà su Sportitalia, la Lazio si sarebbe nuovamente informata in serata con un sondaggio concreto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Il Nottingham Forest torna a spingere per portare Frattesi all’estero.

L'Inter ha stabilito il prezzo di Davide Frattesi, obiettivo della Juventus che spinge per portarlo a Torino a gennaio.

