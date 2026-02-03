Il Nabucco del San Carlo | un trionfo di potere e redenzione

L’ultima replica del Nabucco al San Carlo ha conquistato il pubblico con una forza inaspettata. La scena si è riempita di emozioni e tensione, portando in scena un Verdi che ancora incanta. La produzione ha mostrato un’energia che ha coinvolto tutti, portando il teatro a un passo dal trionfo.

L'ultima replica del Nabucco di Giuseppe Verdi al Teatro di San Carlo non è stata una semplice chiusura di sipario, ma un'esplosione di vigore drammatico. Sotto la direzione sapiente di Riccardo Frizza, l'Orchestra ha restituito tutta la foga risorgimentale e la sacralità di un'opera che, ancora.

