San Carlo un Nabucco del popolo contro il potere

Dal 18 gennaio, il Teatro di San Carlo a Napoli ospita una nuova produzione di Nabucco di Giuseppe Verdi, diretta da Andreas Homoki. La rappresentazione propone una lettura moderna e asciutta del dramma lirico, mettendo a confronto il vecchio e il nuovo ordine. In scena, Ludovic Tezier debutta nel ruolo di Nabucco, affiancato da Marina Rebeka come Abigaille, in un allestimento che invita a riflettere sui temi di oppressione e resistenza.

Sarà un Nabucco 'del popolo contro il potere' quello in scena al San Carlo di Napoli da domenica 18 gennaio con la regia Andreas Homoki che metterà di fronte in una versione asciutta "il vecchio e il nuovo ordine": l'opera di Giuseppe Verdi, dal dramma lirico di Temistocle Solera su babilonesi ed ebrei oppressi, vedrà un duplice debutto per i ruoli principali con Ludovic Tezier, per la prima volta Nabucco, mentre Marina Rebeka sarà Abigaille. Sul podio Riccardo Frizza dirigerà l'orchestra, centrale sarà come sempre il ruolo del coro, diretto da Fabrizio Cassi. Un monolite di marmo dividerà la scena consentendo il movimento delle masse artistiche, gli aristocratici vestiranno costumi del 1800, gli oppressi saranno in abiti da lavoro.

