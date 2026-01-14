Teatro San Carlo in scena un Nabucco del popolo contro il potere
Al Teatro San Carlo di Napoli, da domenica 18 gennaio, andrà in scena un nuovo allestimento di Nabucco, diretto da Andreas Homoki. Lo spettacolo propone una rilettura moderna dell’opera, con un focus sul tema del popolo contro il potere. La rappresentazione intende offrire uno sguardo attuale e coinvolgente, mantenendo fede alla tradizione del teatro e interpretando con sensibilità le tematiche universali dell’opera.
