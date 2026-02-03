Il municipio crea due nuove commissioni speciali Le opposizioni | Nessuna consultazione solo questione di nomine
La giunta del municipio ha deciso di creare due nuove commissioni speciali, anche se le precedenti sono ormai alla fine del loro mandato. Le opposizioni criticano la scelta, sostenendo che non ci sono state consultazioni e che si tratta solo di nomine di facciata. La stessa squadra di componenti dovrebbe restare, e alcune fonti parlano di consolidare posizioni più che di aprire nuovi spazi di confronto. La vicenda ha già acceso le polemiche tra chi vede una manovra politica più che un reale interesse per il lavoro delle commissioni.
Per due commissioni speciali che scadono, ecco che la giunta municipale ne crea altre due. Con denominazioni differenti, ma con gli stessi identici componenti, probabilmente anche con lo stesso ufficio di presidenza. Due nuove commissioni specialiLo scorso 29 gennaio in consiglio municipale è.
