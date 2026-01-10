Art Bonus parte il restauro del monumento ai Caduti del XX Giugno | il progetto e i mecenati finanziatori
È partito il progetto di restauro e consolidamento del monumento ai Caduti del XX Giugno a Perugia. L’intervento, sostenuto da mecenati e cofinanziato con risorse comunali attraverso il programma Art Bonus, mira a preservare uno dei monumenti più rappresentativi e amati della città. L’iniziativa si inserisce nell’ottica di valorizzazione del patrimonio storico e culturale locale, garantendo la sua tutela per le generazioni future.
Sarà restaurato e consolidato il monumento ai Caduti del XX Giugno - tra i più rappresentativi e amati dai perugini - grazie ad alcuni mecenati (fondo integrato anche con risorse comunali) che hanno aderito al progetto di Art Bonus lanciato dall'amministrazione comunale. Dopo i fondi e il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Art bonus, approvato il progetto di restauro del monumento ai Caduti del XX Giugno. "Simbolo dei valori della comunità di Perugia"
Leggi anche: Ambiente, Wwf e Lions insieme per la tutela del litorale e il restauro del monumento ai caduti
“Il Dono di Maria Luigia”: la campagna Art bonus per il restauro della collezione di funghi in cera dell’Università di Parma; Art bonus, contributo di Isoltema per il restauro della Torre civica; Cagliari, appello per restaurare il Sarcofago delle Nereidi; Carmignano, 50mila euro per ridare vita alla fontana storica: parte la raccolta fondi.
Art Bonus per il restauro di due barche storiche - Dopo l’esperienza positiva della raccolta fondi per il trabaccolo da trasporto Giovanni Pascoli, la nave ... ilrestodelcarlino.it
Art bonus, contributo di Isoltema per il restauro della Torre civica - Prosegue il percorso di valorizzazione del patrimonio storico di Longiano attraverso il Programma Nazionale Art Bonus. msn.com
“Il restauro di Santa Cordula”, tutela e valorizzazione del patrimonio artistico attraverso l’Art Bonus - Arezzo, 16 dicembre 2025 – “Il restauro di Santa Cordula”, tutela e valorizzazione del patrimonio artistico attraverso l’Art Bonus. lanazione.it
L'offerta del Milan a Maignan è la stessa del settembre 2024 e del febbraio 2025, quando le parti erano arrivate praticamente alle firme. Maignan diventerebbe il più pagato della rosa insieme a Leao. Il tetto ingaggi a livello di parte fissa resta 5M netti + bonus x.com
BONUS BOLLETTE 2026: Nuovi importi Luce e Gas. Al via il Bonus RIFIUTI! Parte 10 - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.