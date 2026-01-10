Art Bonus parte il restauro del monumento ai Caduti del XX Giugno | il progetto e i mecenati finanziatori

È partito il progetto di restauro e consolidamento del monumento ai Caduti del XX Giugno a Perugia. L’intervento, sostenuto da mecenati e cofinanziato con risorse comunali attraverso il programma Art Bonus, mira a preservare uno dei monumenti più rappresentativi e amati della città. L’iniziativa si inserisce nell’ottica di valorizzazione del patrimonio storico e culturale locale, garantendo la sua tutela per le generazioni future.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.