Manovra 2026 via libera all'emendamento che punta a produrre più armi e rafforzare la difesa

Il Senato dà il via libera a un emendamento della legge di Bilancio 2026 che rafforza l'industria della difesa, puntando su produzione di armi e infrastrutture strategiche, tra polemiche su priorità sociali e accuse di riarmo da parte delle opposizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Manovra 2026, nuovo emendamento pro-riarmo per rafforzare capacità industriali della difesa attraverso commercio armi e materiale bellico

Leggi anche: Emendamento del governo alla manovra per “rafforzare le capacità industriali della difesa riferite a produzione e commercio di armi”

