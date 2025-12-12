Mercato Inter torna in voga un grande nome per rafforzare la difesa
Il mercato dell'Inter si infiamma con l'interesse per un grande difensore, già seguito in passato, che potrebbe rafforzare la retroguardia nerazzurra. La società nerazzurra valuta attentamente questa opzione per potenziare il reparto difensivo in vista delle sfide imminenti. Un nome di grande spessore torna di attualità nel mirino dei nerazzurri.
Inter News 24 Mercato Inter, per rafforzare la retroguardia torna di moda un grande nome seguito già in passato. Vediamo di chi stiamo parlando. Un nome già noto nel panorama del calciomercato nerazzurro viene prepotentemente rilanciato in vista delle prossime sessioni. Tuttosport, nell'edizione odierna, titola in modo inequivocabile sulla prossima campagna acquisti dell' Inter, focalizzandosi sul difensore spagnolo della Lazio, Mario Gila: " L'Inter compra: c'è Gila per Chivu ". QUI LE ULTIME SUL MERCATO INTERISTA Il quotidiano analizza l'operazione, sottolineando come l'infortunio del difensore italiano Francesco Acerbi e l'attuale momento difficile dell'esperto difensore olandese Stefan De Vrij impongano scelte forti per il reparto arretrato.
