Il mercato delle due ruote a motore inizia il 2026 con un +6,5% rispetto allo scorso anno

A Milano, il mercato delle due ruote a motore parte il 2026 in salita. A gennaio, le immatricolazioni di moto, scooter e ciclomotori sono aumentate del 6,5% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. La tendenza positiva sembra confermarsi, con vendite che crescono in modo deciso.

MILANO (ITALPRESS) – Il mercato delle due ruote a motore inaugura il 2026 con un segnale positivo. Secondo i dati delle immatricolazioni di moto, scooter e ciclomotori diffusi da Confindustria Ancma, gennaio registra una crescita complessiva del 6,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un risultato che va letto alla luce delle caratteristiche strutturali del mese: con un giorno lavorativo in meno e un’incidenza sull’andamento annuale pari a circa il 5%, gennaio si conferma tradizionalmente un mese interlocutorio, in attesa di indicazioni più consolidate dai prossimi mesi. Entrando nel vivo dei dati, come anticipato, il primo mese dell’anno segna una crescita del 6,5% del mercato due ruote e 19.🔗 Leggi su Ildenaro.it

