Kelly Juve Tuttosport esalta il difensore inglese | Tutto un altro giocatore rispetto allo scorso anno anche Spalletti decisivo La pagella

Kelly Juve, l’inglese convince tutti con una prestazione solida e precisa: il quotidiano elogia la sua maturazione tattica sotto la guida tecnica. La Juventus sta scoprendo, partita dopo partita, la versione migliore di Kelly, un giocatore che sembra aver completato quella metamorfosi tecnica e caratteriale tanto attesa da tutto l’ambiente bianconero. La prestazione offerta nell’ultimo turno di campionato non è passata inosservata agli occhi attenti della critica sportiva, che ha esaltato la sua capacità di governare i ritmi di gioco con una lucidità sorprendente. L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma proprio su questa evidente evoluzione, assegnando al difensore un voto che non ammette repliche: un 7 in pagella che ha il sapore della consacrazione definitiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

