Antigone il sogno della farfalla | doppio appuntamento al Foyer del Teatro Francesco Cilea

L’associazione arte e spettacolo Calabria dietro le quinte – APS presenta

L’associazione culturale arte e spettacolo Calabria dietro le quinte – APS propone una nuova tappa del progetto di rete Teatri della Magna Grecia avviato lo scorso 19 dicembre e che fino al mese di giugno 2026 vedrà la realizzazione di numerosi spettacoli teatrali in piccoli e grandi teatri. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Reggio Calabria, al Foyer del teatro “Cilea” gli spettacoli “L’impossibile banchetto” e “Antigone il sogno della farfalla”.

