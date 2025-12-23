Antigone il sogno della farfalla | doppio appuntamento al Foyer del Teatro Francesco Cilea
L’associazione arte e spettacolo Calabria dietro le quinte – APS presenta
L’associazione culturale arte e spettacolo Calabria dietro le quinte – APS propone una nuova tappa del progetto di rete Teatri della Magna Grecia avviato lo scorso 19 dicembre e che fino al mese di giugno 2026 vedrà la realizzazione di numerosi spettacoli teatrali in piccoli e grandi teatri. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Nuovo appuntamento con i live del Circo della Farfalla: c'è Francesco Di Bella
Leggi anche: Francesco Cicchella con il suo nuovo spettacolo chiude la grande stagione 2025 del Teatro Cilea
Reggio Calabria, al Foyer del teatro “Cilea” gli spettacoli “L’impossibile banchetto” e “Antigone il sogno della farfalla”.
Al Foyer del teatro “Cilea” gli spettacoli “L’impossibile banchetto” e “Antigone il sogno della farfalla” - 00 presso il Foyer del Teatro Cilea va in scena lo spettacolo “L’Impossibile Banchetto” scritto dalla drammaturga Katia Colica con la regia di Americo Melchionda, da ... reggiotv.it
Reggio Calabria, al Foyer del teatro “Cilea” gli spettacoli “L’impossibile banchetto” e “Antigone il sogno della farfalla” - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.