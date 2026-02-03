Il marito tenta di ucciderla a fucilate lei prima di svenire telefona alla sorella | Aiuto

Questa notte, in un piccolo paese del Nord Italia, un uomo ha sparato alla moglie con un fucile. La donna, ferita gravemente, è riuscita a chiamare la sorella prima di svenire. Ora si trova in ospedale, in condizioni serie. L’uomo è stato arrestato e si trova in carcere. Le forze dell’ordine stanno indagando sul motivo di questa violenta aggressione.

Sanremo 2026, parla Sayf: "I talent non sono il mio mondo. Per capirmi ascoltate De André" I retroscena del tentato femminicidio avvenuto in provincia di Benevento. L'uomo, una guardia giurata, è in carcere. La donna è in condizioni gravissime in ospedale Lei in un letto d'ospedale, in gravi condizioni per via delle ferite d'arma da fuoco, lui in carcere. È finita così la storia di una coppia di Paduli (Benevento). Sulla dinamica ci sono pochi dubbi: Valentino Salomone, vigilante di 37 anni, e la moglie Giulia si stavano separando e lui, al culmine di una lite, ha imbracciato un fucile e ha fatto fuoco contro di lei.

Un episodio di violenza sessuale avvenuto a Capodanno ha portato una giovane donna a chiedere aiuto alla madre telefonicamente.

Tentato omicidio Biancavilla: marito tenta di strangolare la moglie, arrestatoPoteva finire in tragedia una lite domestica scoppiata per futili motivi in un’abitazione di un quartiere popolare di Biancavilla. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Paternò ... cataniaoggi.it

