Litiga con la sorella per l'eredità e tenta di ucciderla | la vicina sente le urla e chiama i carabinieri

Un uomo di 60 anni è stato arrestato per aver tentato di uccidere con violenti pugni in faccia la sorella al termine di una lite sull'eredità. I fatti sono successi a Pinerolo (Torino) e la prima a intervenire è stata la vicina di casa che ha sentito le urla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

