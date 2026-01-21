Violenza sessuale a Capodanno lei telefona alla madre e chiede aiuto

Un episodio di violenza sessuale avvenuto a Capodanno ha portato una giovane donna a chiedere aiuto alla madre telefonicamente. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe invitato la vittima a uscire dal bar e, una volta isolata, avrebbe abusato di lei in una stanza del locale. L’evento evidenzia l’importanza di interventi tempestivi e di un’attenta tutela delle vittime in situazioni di vulnerabilità.

L'avrebbe invitata a uscire dal bar, poi l'avrebbe accompagnata in una stanza del locale per abusare sessualmente di lei. La violenza sarebbe avvenuta a una festa di Capodanno del 2022 a Obereggen, in Alto Adige. La vittima è una ventenne mentre l'aggressore – secondo le prime ricostruzioni –.

