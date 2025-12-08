Trovato in Antartide il ghiaccio più antico del pianeta | ha 6 milioni di anni

In Antartide orientale, nella remota regione di Allan Hills, un team di ricercatori statunitensi ha estratto un campione di ghiaccio risalente a c i rca 6 milioni di anni fa, il più antico mai ritrovato sulla Terra. La scoperta, frutto di anni di esplorazioni condotte dal Center for Oldest Ice Exploration (COLDEX), apre una nuova finestra sulla storia del clima terrestre e sulle dinamiche che hanno plasmato l’Antartide nel corso dei millenni. Gli studiosi – coordinati da Sarah Shackleton del Woods Hole Oceanographic Institution e John Higgins della Princeton University – hanno analizzato le bolle d’aria intrappolate nel ghiaccio, ottenendo preziose informazioni sull’atmosfera del passato. 🔗 Leggi su It.insideover.com

