Il Mann da Napoli a Pechino per Pompei Un’eterna scoperta

Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli porta pezzi pregiati a Pechino. Sono circa cinquanta i tesori che il Mann ha portato alla mostra “Pompei” in Cina. Tra questi, ci sono il cinghiale della Casa del Citarista, la Venere Lovatelli a colori, un cantharos d’argento e un rilievo votivo attico. Questi reperti provenienti dagli scavi di Pompei sono stati esposti nella capitale cinese, portando direttamente in Asia la bellezza e la storia di uno dei patrimoni archeologici più importanti d’Italia.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il cinghiale della Casa pompeiana del Citarista, la Venere Lovatelli 'a colori', un cantharos d'argento, un rilievo votivo attico: sono circa una cinquantina i tesori del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, tra statue, affreschi, oggetti, vasellame, provenienti anche dai ricchissimi depositi del Mann, esposti a Pechino nella mostra "Pompei. Un'eterna scoperta" (4 febbraio -10 ottobre) che ricostruisce la storia degli scavi della città vesuviana dal 1748 alle più recenti campagne archeologiche. Promossa dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli e dal Parco Archeologico di Pompei, la mostra, inaugurata dal ministro della Cultura Alessandro Giuli, è organizzata in collaborazione con l'Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani e il Museo Nazionale della Cina, con il supporto dell'Ambasciata d'Italia e dell'Istituto Italiano di Cultura di Pechino.

