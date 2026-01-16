Pompei, testimonianza di un passato millenario, si trova ai piedi del Vesuvio, offrendo un patrimonio archeologico di inestimabile valore. Questi scavi permettono di scoprire la vita quotidiana dell’antica città romana, preservata dalla lava vulcanica. Visitare Pompei significa immergersi in un sito che unisce storia, arte e cultura, rimanendo affascinati dalla sua bellezza eterna e dalla straordinaria capacità di conservazione.

Finalmente sono tornato da adulto agli scavi di Pompei. Meraviglia delle meraviglie. Solo al pensiero di quello che accadde in questi bellissimi luoghi fa venire i brividi. Tutto ebbe inizio con un boato che squarciò il cielo dell’anno 79 d.C. Il Vesuvio, che fino a quel momento era apparso come una placida montagna rigogliosa, rivelò la sua natura devastante. Una colonna di fumo, cenere e lapilli si innalzò per chilometri, oscurando il sole e trasformando il giorno in una notte senza fine. In poche ore, una pioggia incessante di pomici e correnti piroclastiche travolse e sigillò Pompei, seppellendo sotto metri di materiale vulcanico le sue strade, le sue case e le vite dei suoi abitanti. 🔗 Leggi su Tpi.it

Pompei: Bellezza Eterna all'ombra del Vulcano

Pompei: Bellezza Eterna all’ombra del Vulcano - Il reportage dagli Scavi del nostro Fabio Milani. tpi.it