La Pro Loco e i grandi temi del presente | appuntamento con il magistrato Gherardo Colombo

La Pro Loco di San Vito dei Normanni apre il ciclo di incontri “Grandangolo”, dedicato a grandi temi attuali. La prima serata vede la partecipazione del magistrato Gherardo Colombo, che ha preso parte a un confronto diretto con il pubblico. L’obiettivo è stimolare la riflessione sui problemi di oggi, cercando di coinvolgere la comunità in discussioni concrete e senza fronzoli.

SAN VITO DEI NORMANNI – Prende il via "Grandangolo, incontri per allargare gli orizzonti", un ciclo di appuntamenti con cui la Pro Loco San Vito dei Normanni "Porta del Salento" intende offrire alla cittadinanza occasioni per riflettere sui grandi temi del presente.

