Lord Mandelson si dimette dal Partito Laburista per i legami con Epstein | pagamenti per 75.000 dollari foto in mutande e tassa pianificata sui bonus dei banchieri

Lord Mandelson si dimette dal Partito Laburista. Ha deciso di lasciare perché non vuole creare altri problemi in seguito alle sue amicizie con Jeffrey Epstein. Secondo le indiscrezioni, sarebbe coinvolto in pagamenti per 75.000 dollari e in foto in mutande. La sua decisione arriva dopo aver visto emergere questi dettagli sui suoi rapporti con il finanziere accusato di traffico di minori.

Lord Mandelson ha dichiarato di essersi dimesso dal Partito Laburista perché non vuole "causare ulteriore imbarazzo" con i suoi legami con Jeffrey Epstein. L'ex ministro, che l'anno scorso è stato licenziato dall'incarico di ambasciatore statunitense a causa dei suoi passati legami con Epstein, è comparso venerdì nell'ultima pubblicazione di documenti da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Lord Mandelson ha una lunga storia con il Partito Laburista. Suo nonno era Herbert Morrison, ministro del governo di Clement Attlee del 1945, e iniziò a lavorare per il partito negli anni '80.

