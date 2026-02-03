Elon Musk fa un grande passo. SpaceX ha deciso di comprare xAI investendo 250 miliardi di dollari. L’obiettivo è avvicinarsi sempre di più al mondo della finanza, con l’intenzione di sbarcare a Wall Street. Musk continua a riorganizzare il suo impero, coinvolgendo grandi soci come BlackRock, Vy Capital e il fondo saudita Kingdom Holdin. La manovra segna un nuovo capitolo nella strategia dell’imprenditore, che punta a espandersi anche nel settore finanziario.

Elon Musk sta riorganizzando il suo impero imprenditoriale e la sua compagnia di punta, SpaceX, ha messo in campo 250 miliardi di dollari per acquistare xAI, controllata al 53% dall’uomo più ricco del mondo e che ha come soci il fondo saudita Kingdom Holdin, il principe di Riad Alwaleed bin Talal, investitori Usa come Vy Capital, Valor Equity Partners, l’onnipresente BlackRock e vecchie conoscenze del venture capital a sostegno delle tecnologie Usa come Andreessen Horowitz e Sequoia Capital. L’affare SpaceX-xAI. xAI, come noto, gestisce la piattaforma social X (ex Twitter) e il sistema d’intelligenza artificiale Grok, che Musk intende applicare anche per governare i nuovi robot umanoidi Optimus. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Il grande gioco di Elon Musk: SpaceX compra xAI e si avvicina lo sbarco a Wall Street

Approfondimenti su Elon Musk

Elon Musk ha deciso di unire le forze di SpaceX e xAI, creando una delle aziende private più ricche al mondo.

SpaceX di Elon Musk si prepara a quotarsi a Wall Street nel 2026 con un’IPO da 30 miliardi di dollari, rappresentando la cifra più alta mai raggiunta da una società in fase di quotazione.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Elon Musk

Argomenti discussi: Il 31 gennaio a Malonno il film Il Grande Gioco; MILANO-CORTINA: TRA MONTAGNE DEVASTATE, CANTIERI INCOMPLETI E ZONE ROSSE IL GRANDE GIOCO STA PER INIZIARE; Alla Biblioteca Astense il nuovo libro di Gianni Vernetti sul Grande Gioco; Geopolitica, il nuovo grande gioco secondo Gianni Vernetti.

Il Grande Gioco - Il rovescio delle medaglie olimpicheIl grande gioco. Il rovescio delle medaglie olimpiche è un film diviso in tre round, ciascuno dei quali affronta un tema specifico: nel primo il campo di gara è quello cittadino, fra render di nuovi ... ecodibergamo.it

Il nuovo grande gioco. La trincea giapponese davanti alla minaccia armata della CinaDal 7 novembre è in libreria il nuovo saggio di Gianni Vernetti, Il nuovo Grande Gioco (Solferino), che racconta il confronto fra autocrazie e democrazie, con un viaggio di 15 mila chilometri ... huffingtonpost.it

Nasce la società privata più ricca del mondo. È di Elon Musk x.com

Musk fonde xAI in SpaceX per data center nello spazio. L'annuncio di Elon: 'Il motore di innovazione più ambizioso e integrato verticalmente sulla Terra (e non solo)'. #ANSA - facebook.com facebook