Il giorno che picchiano la marmotta

Da ilpost.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, in un piccolo paese, è successo qualcosa di insolito: una marmotta è stata aggredita da alcuni sconosciuti. La scena ha attirato l’attenzione di passanti e curiosi, che hanno assistito impotenti. Nessuno si aspettava un gesto simile, e ora si cerca di capire chi siano gli autori di questa violenta aggressione, mentre la comunità si interroga sul motivo di un gesto così fuori dal normale.

«Ogni tanto (e per fortuna) il già visto e il già noto, per quanto tu ci sia abituato, ti mordono la pancia come quando avevi vent’anni» Alla ripetizione del già visto, del già noto, ci si abitua con gli anni. È il famoso: “ormai ci ho fatto il callo”. Il mondo funziona così, e amen. Tranne che ogni tanto (e per fortuna) il già visto e il già noto, per quanto tu ci sia abituato, ti mordono la pancia come quando avevi vent’anni. E ti costringono a reagire come quando avevi vent’anni, e anche trenta e quaranta. Buon segno: vuol dire che invecchiare non è sinonimo di rassegnarsi. Come si dice classicamente: non si riesce a mandarli giù. 🔗 Leggi su Ilpost.it

il giorno che picchiano la marmotta

© Ilpost.it - Il giorno che picchiano la marmotta

Approfondimenti su Il Giorno che Picchiano la Marmotta

L’inverno è finito o no? Che cos’è il Giorno della Marmotta (e quanto ci prende)

Il 2 febbraio, negli Stati Uniti e in Canada, si ripete ogni anno il rito della Marmotta.

Cinque cose che dovete sapere sul Giorno della Marmotta

Oggi si celebra il Giorno della Marmotta, una tradizione americana che si è diffusa anche in Italia.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Il giorno della marmotta

Video Il giorno della marmotta

Ultime notizie su Il Giorno che Picchiano la Marmotta

Argomenti discussi: Aggressione. È caccia a due giovani; Comunicazione Italiana.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.