Questa mattina, in un piccolo paese, è successo qualcosa di insolito: una marmotta è stata aggredita da alcuni sconosciuti. La scena ha attirato l’attenzione di passanti e curiosi, che hanno assistito impotenti. Nessuno si aspettava un gesto simile, e ora si cerca di capire chi siano gli autori di questa violenta aggressione, mentre la comunità si interroga sul motivo di un gesto così fuori dal normale.

«Ogni tanto (e per fortuna) il già visto e il già noto, per quanto tu ci sia abituato, ti mordono la pancia come quando avevi vent’anni» Alla ripetizione del già visto, del già noto, ci si abitua con gli anni. È il famoso: “ormai ci ho fatto il callo”. Il mondo funziona così, e amen. Tranne che ogni tanto (e per fortuna) il già visto e il già noto, per quanto tu ci sia abituato, ti mordono la pancia come quando avevi vent’anni. E ti costringono a reagire come quando avevi vent’anni, e anche trenta e quaranta. Buon segno: vuol dire che invecchiare non è sinonimo di rassegnarsi. Come si dice classicamente: non si riesce a mandarli giù. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il giorno che picchiano la marmotta

Approfondimenti su Il Giorno che Picchiano la Marmotta

Il 2 febbraio, negli Stati Uniti e in Canada, si ripete ogni anno il rito della Marmotta.

Oggi si celebra il Giorno della Marmotta, una tradizione americana che si è diffusa anche in Italia.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Il giorno della marmotta

Ultime notizie su Il Giorno che Picchiano la Marmotta

Argomenti discussi: Aggressione. È caccia a due giovani; Comunicazione Italiana.

HADJAR PICCHIA LA RED BULL Isack Hadjar ha chiuso anzitempo il secondo giorno di test a Barcellona picchiando la Red Bull RB22 contro le barriere in uscita di curva 14. La Red Bul si sta comunque dimostrando molto affidabile, macinando oltre 200 gi - facebook.com facebook