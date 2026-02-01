Cinque cose che dovete sapere sul Giorno della Marmotta

Oggi si celebra il Giorno della Marmotta, una tradizione americana che si è diffusa anche in Italia. In molti si chiedono cosa ci dica questa festa sulla stagione in arrivo. La giornata si basa sull’osservazione di una marmotta che esce dal suo buco: se vede l’ombra, l’inverno durerà ancora sei settimane, se no, la primavera arriverà presto. È una tradizione semplice, ma molto amata, che ogni anno attira curiosi e media.

Il Giorno della Marmotta Il Giorno della Marmotta è quello che Bill Murray riviveva all’infinito in Ricomincio da capo. Quello in cui gli americani aspettano un responso: arriverà la primavera oppure ci sarà ancora il freddo inverno da sopportare? A Punxsutawney, in Pennsylvania non si aspetta altro per tutto l’anno. Dice la leggenda che la marmotta Phil, in questa giornata, esca dal suo tronco e pronunci la sentenza. Le basta mettere il muso fuori, di solito lo fa all’alba. Se vede la sua ombra l’inverno sarà ancora lungo almeno sei settimane. Se non la vede la primavera è vicina. Il riccio tedesco Nella tradizione tedesca i tempi sono esattamente come quelli americani con 6 settimane di inverno se il riccio, questo era l’animale di riferimento in Germania, vede la sua ombra. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Cinque cose che dovete sapere sul Giorno della Marmotta Approfondimenti su Giorno Marmotta Dalle tradizioni della vigilia al presepe: 11 cose che dovete sapere sul Natale Befana o Epifania? 8 cose che dovete sapere sulla festa del 6 gennaio L'Epifania, celebrata il 6 gennaio, segna la fine delle festività natalizie e ricorda l'arrivo dei Re Magi. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Giorno Marmotta Argomenti discussi: Profumi di lusso: 5 curiosità sulle essenze più amate; 3 cose da sapere su Beast of Reincarnation, il nuovo GDR dei creatori di Pokémon; Caterina Balivo si commuove in diretta tv: Siamo tutti in lacrime. Dovete denunciare, vi do il numero di un avvocato. Cosa è successo; 5 cose da fare adesso per essere più felici nel 2026. Rugby, quindici cose che dovete sapere sul 6 Nazioni che sta per cominciareIl 5 febbraio 2000, allo Stadio Flaminio di Roma, l’Italia visse un esordio da sogno nel neonato 6 Nazioni: battè la Scozia 34-20 con una straordinaria prova di Diego Dominguez e una meta del pilone ... corriere.it I cinque videogiochi del 2025 che potreste esservi persi (e che dovete assolutamente recuperare)Tenere il passo di ogni nuova uscita nel mondo dei videogiochi nel 2025 è praticamente impossibile. Se titoli come Clair Obscur: Expedition 33, Hollow Knight: Silksong o Death Stranding 2: On the ... wired.it MF-Milano Finanza. . Le cinque cose da sapere prima dell’apertura dei mercati nel Caffè Affari (ristretto) di giovedì 29 gennaio, a cura di @elisa__piazza #milanofinanza #classcnbc #piazzaaffari #wallstreet Se cerchi notizie sul mondo dei mercati e dell’eco - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.