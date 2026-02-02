Il 2 febbraio, negli Stati Uniti e in Canada, si ripete ogni anno il rito della Marmotta. Alla stessa ora, una marmotta esce dal suo rifugio. Se vede la sua ombra, si prevede che l’inverno durerà ancora settimane. Se invece non la vede, si pensa che la primavera arriverà presto. È una tradizione antica che suscita sempre curiosità. Molti si chiedono se questa volta la marmotta abbia predetto la fine dell’inverno o meno.

Ogni anno, il 2 febbraio, negli Stati Uniti e in Canada si celebra il Giorno della Marmotta, un’antica tradizione meteorologica basata su un curioso rito: una marmotta emerge dal suo rifugio e, a seconda che veda o meno la sua ombra, si prevede la durata dell’inverno. Questo evento, nato dalla fusione di credenze europee precristiane e festività cristiane come la Candelora, ha trovato una sua espressione unica grazie ai coloni tedeschi della Pennsylvania, che sostituirono il tasso con la marmotta locale. Oggi è un fenomeno mediatico, con celebrazioni spettacolari e una certa dose di ironia. Una celebrazione del Groundhog day (fonte: Unsplash) Le radici del Giorno della Marmotta affondano nei riti stagionali celtici, in particolare Imbolc, il punto a metà tra solstizio e equinozio, associato all’inizio della primavera e alla fertilità agricola. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - L’inverno è finito o no? Che cos’è il Giorno della Marmotta (e quanto ci prende)

Approfondimenti su Giorno Della Marmotta

Oggi si celebra il Giorno della Marmotta, una tradizione americana che si è diffusa anche in Italia.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Zelensky a Davos cita il Giorno della Marmotta: In un anno nulla è cambiato

Ultime notizie su Giorno Della Marmotta

Argomenti discussi: Candelora tra sole e altro maltempo: l'inverno è finito oppure no?; Oggi finiscono i Giorni della Merla, ecco perché l’inverno è al bivio; Arrivano i giorni della Merla: perché si chiamano così. Quest'anno sembrano davvero i più freddi; La Toscana si prepara ai Giorni della Merla: che tempo farà?.

Tutti parlano di INVERNO finito, ma Febbraio deve ancora arrivare(METEOGIORNALE.IT) Oramai manca poco, ancora qualche giorno e saremo ufficialmente a Febbraio. Le condizioni ... msn.com

L’INVERNO in corso è la riprova che la storia Meteo può essere riscritta(METEOGIORNALE.IT) In realtà dovesse finire oggi la stagione invernale avrebbe già molto da raccontare. msn.com

Corvara in Badia adesso in una meravigliosa serata invernale, che spettacolo il Sassongher illuminato dalla luna piena.. Foto di Stefano #montagna #alpi #dolomiti #neve #corvarainbadia #altabadia #inverno - facebook.com facebook

#Springsteen suona a #Minneapolis contro l'Ice: sulla chitarra la scritta #Arrestthepresident. La nuova America che non piace a nessuno, cantata magnificamente dal Boss, mette a nudo i “crimini”, perché tali sono, di #Trump. Un pezzo che è un capolavoro. As x.com