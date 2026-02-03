Il generale Vannacci pronto a lasciare la Lega L' ufficialità nel pomeriggio

Questa mattina si fa sempre più concreta l'ipotesi che il generale Vannacci lasci la Lega. L’ufficialità arriverà nel pomeriggio, quando si terrà il Consiglio federale. Per ora, non ci sono più dubbi: il generale sta per abbandonare il partito e passare a una nuova fase.

Roberto Vannacci pronto a lasciare la Lega. Il 24 gennaio il generale aveva depositato il simbolo di Futuro nazionale, negando però di voler lasciare il partito di cui è stato fino a oggi vicesegretario. Oggi invece, nel giorno del Consiglio federale della Lega, sarà il segretario Matteo Salvini a ufficializzare l'addio. «Conto che Vannacci resti nella Lega, senza se e senza ma, perché tutte le opzioni alternative sono un regalo alla sinistra e quindi un danno per l'Italia» aveva dichiarato oggi in un'intervista a Il Giornale il sottosegretario e vicesegretario leghista Claudio Durigon. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

SALVINI AVVERTE VANNACCI: CHI ESCE DALLA LEGA FINISCE NEL NULLA

