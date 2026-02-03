Nei prossimi minuti, si aspetta l’annuncio ufficiale: il generale Roberto Vannacci lascerà la Lega. Fonti vicine all’europarlamentare confermano che la decisione è ormai presa e l’ufficialità dovrebbe arrivare a breve. La sua uscita dal partito segna un nuovo capitolo nella sua carriera politica.

L’ufficializzazione della rottura sarebbe solo questione di ore. Roberto Vannacci è pronto a lasciare la Lega, trapela da fonti vicine all’europarlamentare. L’annuncio potrebbe arrivare dopo il consiglio federale del Carroccio, convocato per oggi pomeriggio alle 16 in via Bellerio. Lunedì sera Vannacci, che oggi è anche vicesegretario della Lega, ha incontrato il leader del partito Matteo Salvini: un faccia a faccia molto atteso dopo le tensioni provocate dal deposito del simbolo di Futuro Nazionale. Il confronto però non sarebbe stato utile a risolvere la questione: la strappo sarebbe ormai definitivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il generale Roberto Vannacci pronto a lasciare la Lega”: atteso a ore l’annuncio dell’europarlamentare

Questa mattina si fa sempre più concreta l'ipotesi che il generale Vannacci lasci la Lega.

Roberto Vannacci lascia la Lega.

IL DURO ATTACCO DI VANNACCI ALLA COMMISSIONE: BASTA CON L'EROSIONE DELLA SOVRANITÀ NAZIONALE

