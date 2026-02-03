Il garante privacy inglese ha avviato un’indagine su X, il social di Elon Musk, per i contenuti a sfondo sessuale generati dall’IA Grok. L’autorità vuole capire se la piattaforma rispetta le norme sulla tutela dei dati e sui contenuti disponibili agli utenti. La vicenda si aggiunge alle preoccupazioni crescenti sul ruolo dell’intelligenza artificiale nel gestire contenuti sensibili online.

Si ingrossa il fronte contro Grok, il sistema di intelligenza artificiale inserito nel social X, di proprietà di Elon Musk. Il garante britannico per la protezione dei dati (Information Commissioner’s Office) ha annunciato l’apertura di un’ indagine nei confronti del social network X e della società di intelligenza artificiale xAI, entrambi di proprietà di Elon Musk. L’obiettivo dell’indagine è il chatbot Grok, colpevole di generare deepfake a sfondo sessuale e per cui è finito al centro di un’ondata di indignazione mondiale. “La creazione e la diffusione di tali contenuti sollevano gravi preoccupazioni ai sensi della legge britannica sulla protezione dei dati e presentano un rischio di potenziale danno significativo per il pubblico”, si legge nella nota. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il garante privacy inglese indaga su X per i contenuti a sfondo sessuale generati da Grok

Approfondimenti su Grok Intelligenza Artificiale

L’Unione Europea ha avviato un’indagine su X e WhatsApp riguardo ai deepfake a sfondo sessuale, una tecnologia che permette di creare contenuti falsi e potenzialmente dannosi.

La Commissione Europea ha avviato una nuova indagine su X, accusata di aver violato le norme sui servizi digitali.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Grok Intelligenza Artificiale

Argomenti discussi: Il Tribunale di Roma annulla la sanzione che il Garante Privacy aveva inflitto a Report per il caso Sangiuliano.

Sharenting: abbiamo istituzionalizzato la faccina con i cuoriciniL'appello del Garante Privacy ai genitori per metterli in guardia sui pericoli dello sharenting: siamo sinceri, servirà a ben poco. Sette anni fa pubblicavamo su ... punto-informatico.it

Radio1 Rai. . #IA Ue pronta ad intervenire contro #Musk se non corregerà l'uso di #Grok su X per creare immagini di donne e bambini nudi. Malesia e Indonesia hanno bloccato la piattaforma, Londra ha avviato un'indagine. Avvertimento del Garante della priv - facebook.com facebook

#GarantePrivacy Avvertimento agli utenti di servizi basati sull’IA, come Grok, ChatGPT e Clothoff e altri analoghi, che consentono di generare e condividere contenuti a partire da foto o voci reali, arrivando anche a “spogliare” persone senza consenso garante x.com