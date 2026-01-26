Deepfake a sfondo sessuale con l’AI l’Ue indaga su X Faro acceso anche su WhatsApp

L’Unione Europea ha avviato un’indagine su X e WhatsApp riguardo ai deepfake a sfondo sessuale, una tecnologia che permette di creare contenuti falsi e potenzialmente dannosi. Questi video, spesso coinvolgono immagini di donne e bambini senza consenso, rappresentando una forma di violenza e sfruttamento. L’indagine mira a valutare l’impatto di questi strumenti e a promuovere misure per contrastare comportamenti inappropriati online.

«I deepfake sessuali non consensuali di donne e bambini sono una forma violenta e inaccettabile di degradazione». È con queste parole che Henna Virkkunen, Commissaria europea per la Sovranità tecnologica, ha commentato l’avvio di una nuova indagine formale contro X ai sensi delle norme sui servizi digitali. L’esecutivo Ue valuterà se la piattaforma social di proprietà di Elon Musk abbia correttamente valutato e mitigato i rischi legati all’integrazione di Grok, inclusa la diffusione di contenuti illegali come immagini sessualmente esplicite manipolate con l’intelligenza artificiale (i cosiddetti deepfake ).🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su deepfake sfondo

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su deepfake sfondo

Argomenti discussi: Guerra ai Deepfake sessuali: l’UE valuta il pugno di ferro con i divieti dell’AI Act; Grok ha generato 3 milioni di immagini deepfake in 11 giorni | Studio; Reati sessuali con l’AI: regole inadeguate e piattaforme complici; Perchè la madre di uno dei figli di Musk ha fatto causa a xAI.

Anche l'UE indaga su X e Grok: sotto esame del Digital Services Act i contenuti illegali a sfondo sessualeLa Commissione europea ha avviato una nuova indagine contro X per l'integrazione dell'IA Grok, valutando rischi legati a contenuti illegali e deepfake. multiplayer.it

Grok, ban in Indonesia e Malesia per via dei deepfake a sfondo sessualeSi stanno moltiplicando i guai per Grok, il chatbot sviluppato da xAI: Indonesia e Malesia hanno deciso di bloccare temporaneamente l’accesso, per via di una serie di episodi legati alla generazione d ... hdblog.it

Ilaria Salis. Komfortrauschen · A New Error. La piaga dei deepfake a sfondo sessuale su X ci obbliga a guardare oltre i singoli abusi. I social network sono infrastrutture di comunicazione e di potere, non spazi neutri. Oggi al Parlamento europeo sono intervenu - facebook.com facebook

Grok, ban in Indonesia e Malesia per via dei deepfake a sfondo sessuale x.com