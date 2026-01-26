L’Ue contro X | nuova indagine sui deepfake sessuali generati da Grok

La Commissione Europea ha avviato una nuova indagine su X, accusata di aver violato le norme sui servizi digitali. Al centro dell’attenzione ci sono i deepfake sessuali generati tramite intelligenza artificiale, considerati contenuti illegali e dannosi. L’obiettivo è valutare eventuali responsabilità e garantire un uso più sicuro delle piattaforme online, nel rispetto delle normative vigenti e della tutela degli utenti.

La Commissione Europea si scaglia di nuovo contro X per una presunta violazione delle norme sui servizi digitali nell’ambito della diffusione di contenuti illegali, come immagini sessualmente espliciti manipolate con l’ intelligenza artificiale. La nuova indagine formale avviata contro il social di Elon Musk è un’estensione del procedimento attivo dal 2023 e dovrà valutare se X abbia mitigato i rischi legati all’integrazione di Grok, il programma interno del social che fornisce risposte agli utenti e genera immagini su richiesta. “I deepfake sessuali non consensuali di donne e bambini sono una forma violenta e inaccettabile di degradazione”, ha tuonato la vicepresidente della Commissione Henna Virkkunen chiarendo che l’indagine è testa a stabilire se X abbia “rispettato i propri obblighi giuridici ai sensi del Digital Service Act o se ha trattato i diritti dei cittadini europei, compresi quelli di donne e bambini, come danni collaterali del proprio servizio”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

