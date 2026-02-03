Il figlio di Adamo Massa ucciso durante una rapina si costituisce | Sono rimasto fuori dalla casa

Da milanotoday.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Rayan Massa, il figuro di 18 anni, si è consegnato alle forze dell’ordine. Dice di essere rimasto fuori dalla casa durante la rapina in cui suo padre, Adamo Massa, è stato ucciso. La vicenda si è svolta a Lonate Pozzolo, dove il proprietario di casa, Jonathan Rivolta, ha sparato durante il tentativo di furto. Ora Rayan dovrà rispondere delle sue scelte davanti alla giustizia.

Si è costituito nelle scorse ore Rayan Massa, il 18enne figlio e presunto complice di Adamo Massa, 37enne sinti ucciso durante la tentata rapina a Lonate Pozzolo dal proprietario di casa, Jonathan Rivolta. Massa si è costituito dopo il decreto di fermo eseguito dai carabinieri di Varese e si.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Adamo Massa

Adamo Massa ucciso da Jonathan Rivolta durante una rapina, ma i sinti smentiscono la legittima difesa

Durante una rapina, Adamo Massa è stato ucciso da Jonathan Rivolta.

Il cugino di Adamo Massa, ucciso durante un furto: "Era lì per lavorare, non è giusto ammazzare. Aveva tre figli"

Adamo Massa, 37 anni, è deceduto mercoledì a Lonate Pozzolo, in seguito a un’aggressione durante un tentativo di furto.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Adamo Massa

Argomenti discussi: Omicidio Irene Margherito, nessuna responsabilità del figlio Alessandro; Processo a Brindisi: sfilano i parenti di Irene Margherito. La donna uccisa dal cognato per il bene della famiglia; Abele (2025) di Fabian Volti - Recensione; Le migliaia di sinti in arrivo per il funerale di Adamo Massa: Chiediamo solo umanità.

il figlio di adamoSi è costituito il figlio 18enne di Adamo Massa, ucciso in una rapina a Lonate Pozzolo: si cerca il terzo compliceRyan Massa si è costituito ai carabinieri. Il 18enne ha raccontato di essere stato insieme al figlio Adamo durante la rapina del 14 gennaio a Lonate Pozzolo ... fanpage.it

il figlio di adamoSi costituisce il figlio-complice del rapinatore ucciso nel Varesotto(ANSA) - VARESE, 03 FEB - Si è costituito oggi Rayan Massa, 18 anni da poco, figlio e ritenuto complice di Adamo Massa, il 37 anni, italiano sinti ucciso durante la tentata rapina dello scorso 14 genn ... msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.