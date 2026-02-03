Il figlio di Adamo Massa ucciso durante una rapina si costituisce | Sono rimasto fuori dalla casa

Rayan Massa, il figuro di 18 anni, si è consegnato alle forze dell’ordine. Dice di essere rimasto fuori dalla casa durante la rapina in cui suo padre, Adamo Massa, è stato ucciso. La vicenda si è svolta a Lonate Pozzolo, dove il proprietario di casa, Jonathan Rivolta, ha sparato durante il tentativo di furto. Ora Rayan dovrà rispondere delle sue scelte davanti alla giustizia.

Si è costituito nelle scorse ore Rayan Massa, il 18enne figlio e presunto complice di Adamo Massa, 37enne sinti ucciso durante la tentata rapina a Lonate Pozzolo dal proprietario di casa, Jonathan Rivolta. Massa si è costituito dopo il decreto di fermo eseguito dai carabinieri di Varese e si.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondimenti su Adamo Massa

Durante una rapina, Adamo Massa è stato ucciso da Jonathan Rivolta.

Adamo Massa, 37 anni, è deceduto mercoledì a Lonate Pozzolo, in seguito a un’aggressione durante un tentativo di furto.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Adamo Massa

Argomenti discussi: Omicidio Irene Margherito, nessuna responsabilità del figlio Alessandro; Processo a Brindisi: sfilano i parenti di Irene Margherito. La donna uccisa dal cognato per il bene della famiglia; Abele (2025) di Fabian Volti - Recensione; Le migliaia di sinti in arrivo per il funerale di Adamo Massa: Chiediamo solo umanità.

Si è costituito il figlio 18enne di Adamo Massa, ucciso in una rapina a Lonate Pozzolo: si cerca il terzo compliceRyan Massa si è costituito ai carabinieri. Il 18enne ha raccontato di essere stato insieme al figlio Adamo durante la rapina del 14 gennaio a Lonate Pozzolo ... fanpage.it

Si costituisce il figlio-complice del rapinatore ucciso nel Varesotto(ANSA) - VARESE, 03 FEB - Si è costituito oggi Rayan Massa, 18 anni da poco, figlio e ritenuto complice di Adamo Massa, il 37 anni, italiano sinti ucciso durante la tentata rapina dello scorso 14 genn ... msn.com

Consulenti della Procura al lavoro in via Montello nell’abitazione di Jonathan Rivolta. Il padrone di casa accoltellò a il rapinatore sinti Adamo Massa, poi morto in ospedale - facebook.com facebook

La vicenda del rapinatore Rom sta sfociando nella follia: dopo che 200 parenti rom del rapinatore hanno assaltato il pronto soccorso dell’ospedale di Magenta, ora il cugino afferma addirittura che Adamo Massa, il rom rimasto ucciso, era lì per lavorare e che n x.com