adamo massa ucciso da jonathan rivolta durante una rapina ma i sinti smentiscono la legittima difesa

Durante una rapina, Adamo Massa è stato ucciso da Jonathan Rivolta. Tuttavia, i membri della comunità sinti hanno contestato la versione della legittima difesa, sostenendo che non si tratta di un episodio riconducibile a questa giustificazione. L’indagine prosegue per chiarire le dinamiche dell’accaduto e le responsabilità coinvolte.

Emergono nuovi dettagli sulla morte di Adamo Massa, ucciso da Jonathan Rivolta durante una rapina. Intervistato da “Le Iene”, un portavoce della comunità sinti, cui il 37enne apparteneva, ha spiegato come la loro versione sia diversa da quella della legittima difesa. Secondo le sue rivelazioni, Massa sarebbe stato ucciso appena entrato nella casa e senza una effettiva colluttazione. Il caso di Adamo Massa e Jonathan Rivolta Tiene banco il caso di Adamo Massa, il ladro accoltellato a morte lo scorso mercoledì 14 gennaio, a Lonate Pozzolo, Varese, da Jonathan Rivolta, il proprietario di casa che stava rapinando. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Il film della rapina in villa a Lonate Pozzolo rivela dettagli come il citofono, l'aggressione in cucina e l'uso di un pugnale da un kit di sopravvivenza. La vicenda, culminata con l'uccisione di uno dei ladri, ha coinvolto Jonathan Rivolta e Adamo Massa. Gli eventi sono avvenuti in tarda mattinata, quando i rapinatori presumibilmente pensavano che la zona fosse deserta.

