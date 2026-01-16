Il cugino di Adamo Massa ucciso durante un furto | Era lì per lavorare non è giusto ammazzare Aveva tre figli

Adamo Massa, 37 anni, è deceduto mercoledì a Lonate Pozzolo, in seguito a un’aggressione durante un tentativo di furto. Ucciso con un colpo di coltello al petto, Massa si trovava in casa con alcuni complici. La sua morte, che ha colpito anche la famiglia, solleva interrogativi sulla violenza legata ai reati predatori e sulla necessità di interventi più efficaci per la sicurezza.

Adamo Massa, 37 anni, è morto mercoledì dopo essere stato accoltellato al petto durante un furto in casa, all'interno di una villetta di Lonate Pozzolo (Varese) dove poco prima si era introdotto con alcuni complici. Il 37enne, già noto alle forze dell'ordine e residente in un campo rom.

Adamo Massa, 37 anni, stava tentando il colpo in una villa quando, scoperto dal proprietario, è rimasto ferito mortalmente a seguito di una colluttazione con quest'ultimo.

«Era un tipo normale, come tutti, era lì per lavorare come fanno tutti».

Adamo Massa, 37 anni, stava tentando il colpo in una villa quando, scoperto dal proprietario, è rimasto ferito mortalmente a seguito di una colluttazione con quest'ultimo. E la difesa del cugino è destinata a scatenare un polverone: "Non è una cosa giusta, stav

