Il Fenerbahce accusa Al-Ittihad per il mancato trasferimento

Il Fenerbahce accusa Al-Ittihad di aver fallito nel completare il trasferimento di N’Golo Kante. Secondo il club turco, il club saudita non sarebbe riuscito a finalizzare l’accordo entro i tempi stabiliti, lasciando il centrocampista francese ancora senza una nuova squadra. La questione resta aperta, e ora si attende di capire quali saranno le conseguenze di questa mancata trattativa.

2026-02-03 19:20:00 Riportiamo fedelmente quest'ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull'ottimo sito 101greatgoals: Il Fenerbahce ha incolpato Al-Ittihad per il fallimento della proposta di trasferimento del centrocampista francese N'Golo Kante, sostenendo che il club della Pro League saudita non è riuscito a completare il processo di trasferimento in tempo. In un comunicato il club turco ha dichiarato di aver soddisfatto tutti i requisiti previsti dall'accordo, che prevedeva anche un movimento contrario dell'attaccante marocchino Youssef En-Nesyri, e che gli accordi erano già stati raggiunti con i giocatori coinvolti.

