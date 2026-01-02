Juventus Genoa infuriato per il mancato trasferimento di Perin

Il Genoa esprime delusione per il mancato trasferimento di Mattia Perin, come riportato da Michele De Blasis su X. La squadra ligure avrebbe desiderato rinforzare il reparto tra i pali, ma le trattative non sono andate a buon fine. La situazione evidenzia le difficoltà e le complicazioni legate al mercato dei trasferimenti in questa stagione, lasciando il club e i tifosi in attesa di sviluppi futuri.

Genova infuriato per il mancato trasferimento di Perin in Liguria In base a quanto riportato da Michele De Blasis su X, il Genoa non ha preso affatto preso il mancato trasferimento di Mattia Perin. Come scrive il giornalista sul social: "Il Genoa è furioso per il rifiuto della Juventus per

