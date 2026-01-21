Dopo quarantuno anni di servizio nella Polizia di Stato, il vice questore Angelo Sais ha concluso la carriera il 18 dicembre dello scorso anno. Tra le sfide più dure vissute, ricorda il periodo della pandemia di Covid-19, un momento che ha segnato profondamente il suo percorso professionale. La sua esperienza rappresenta un esempio di dedizione e impegno nel settore della sicurezza pubblica.

Quaratuno anni di servizio nella Polizia di Stato. Sono quelli che ha collezionato il vice questore Angelo Sais che il 18 dicembre dello scorso anno ha iniziato il suo periodo di pensione. Classe 1965, di origine comasche, era entrato a far parte della Polizia di Stato nel 1985, come agente ausiliario, successivamente assegnato al III Reparto Celere, poi divenuto nel 1986 III Reparto Mobile di Milano. A Lodi ha concluso la sua carriera come dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza. Il dottor Sais, dopo l’esperienza alla Mobile di Milano, dal 1987 al 1997 ha prestato servizio nell’Ufficio Controllo del Territorio della Questura di Como. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Quarantuno anni nella Polizia. Il vice questore è in pensione: "Il momento più duro? Col Covid"

