L’euro digitale avrà per gli europei un costo di 1,2 miliardi all’anno
L’introduzione dell’euro digitale comporterà un costo stimato di 1,2 miliardi di euro all’anno per gli europei. La stima è stata avanzata da Piero Cipollone, membro del comitato esecutivo della Bce, durante un intervento ad Atreju. Questo progetto rappresenta un passo importante nell’evoluzione dei pagamenti digitali nell’Unione Europea.
