Arte fuori dal Comune | le opere di William Zanca negli spazi del municipio di Riccione

Riminitoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’amministrazione comunale di Riccione arricchisce il palinsesto Viva Riccione. Il tuo Natale al mare. Natale-Capodanno 2025-2026 con una nuova proposta dedicata alle arti visive, confermando il ruolo centrale che la cultura riveste dell'identità cittadina e nella valorizzazione della comunità. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Arte, design e musica protagoniste di una rassegna "Fuori dal centro"

Musica, arte e laboratori aprono il festival letterario "Fuori Contesto" di Bagno di Romagna

Crisi generazionale? A Roma arriva ‘Fuori Posto’, il festival che dà voce alla Gen Z tra arte, musica e attivismo

arte fuori comune opereNuova sfida dell’arte pubblica. Le opere escono dai musei, entrano nella vita quotidiana e valorizzano gli spazi urbani - Artisti internazionali realizzeranno le loro opere nei dieci comuni della Valdichiana Senese. Riporta lanazione.it