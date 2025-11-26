Civitella investe sullo sport | quattro mesi di attività in piscina per gli studenti delle medie
Ha preso ufficialmente il via il nuovo percorso di avviamento al nuoto dedicato agli studenti delle scuole medie di Civitella, un’iniziativa sostenuta economicamente dal Comune e organizzata nella piscina di Forlimpopoli. Il progetto coinvolge complessivamente 81 ragazzi e ragazze delle seconde e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#scuola borsa di studio per i ragazzi meritevoli Comune di Civitella Paganico #IlGiunco - facebook.com Vai su Facebook
Civitella investe sullo sport. Via ai cantieri nelle frazioni per tre campi polivalenti - Due nuovi impianti sportivi polivalenti, il rifacimento del campo da calcetto e di un altro polivalente già esistenti. Secondo lanazione.it