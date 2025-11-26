Civitella investe sullo sport | quattro mesi di attività in piscina per gli studenti delle medie

Ha preso ufficialmente il via il nuovo percorso di avviamento al nuoto dedicato agli studenti delle scuole medie di Civitella, un’iniziativa sostenuta economicamente dal Comune e organizzata nella piscina di Forlimpopoli. Il progetto coinvolge complessivamente 81 ragazzi e ragazze delle seconde e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it