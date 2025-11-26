Civitella investe sullo sport | quattro mesi di attività in piscina per gli studenti delle medie

Forlitoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha preso ufficialmente il via il nuovo percorso di avviamento al nuoto dedicato agli studenti delle scuole medie di Civitella, un’iniziativa sostenuta economicamente dal Comune e organizzata nella piscina di Forlimpopoli. Il progetto coinvolge complessivamente 81 ragazzi e ragazze delle seconde e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Civitella investe sullo sport. Via ai cantieri nelle frazioni per tre campi polivalenti - Due nuovi impianti sportivi polivalenti, il rifacimento del campo da calcetto e di un altro polivalente già esistenti. Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Civitella Investe Sport Quattro