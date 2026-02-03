Il Comune di Genova espone lo striscione per Giulio Regeni

Questa mattina, il Comune di Genova ha esposto uno striscione con la scritta “Verità per Giulio Regeni” sulla facciata di palazzo Tursi, in via Garibaldi. La decisione arriva dopo alcuni giorni di attesa e invita a mantenere alta l’attenzione sulla vicenda del ricercatore italiano scomparso in Egitto. Nessuna dichiarazione ufficiale, ma l’atto si presenta come un segnale forte di solidarietà e di richiesta di chiarezza.

Come annunciato nei giorni scorsi, ha trovato spazio questo pomeriggio lo striscione "Verità per Giulio Regeni" sulla facciata di palazzo Tursi, sede del Comune, in via Garibaldi. Presenti la sindaca di Genova Silvia Salis e l'avvocata genovese Alessandra Ballerini, legale della famiglia Regeni.

