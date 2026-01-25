Sul balcone del Municipio di Sassuolo torna lo striscione per Giulio Regeni

Sul balcone del Municipio di Sassuolo torna lo striscione dedicato a Giulio Regeni. Le istituzioni hanno il dovere di ricordare e sensibilizzare su questa vicenda, che rappresenta un importante richiamo alla verità e alla giustizia. La riapparizione dello striscione vuole essere un gesto di memoria e di impegno civile, affinché non si perda mai di vista la richiesta di verità per Giulio Regeni.

"Le istituzioni non possono e non devono essere neutrali di fronte alla vicenda di Giulio Regeni per questo ho voluto recuperare e riaffiggere questo striscione. Non si tratta di un gesto simbolico fine a sé stesso, ma di un atto di responsabilità verso la verità, la giustizia e la tutela dei.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Giulio Regeni, dieci anni dopo: “Tutto il male del mondo” diventa un documentarioA dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, il suo caso rimane un punto di riflessione importante sulla giustizia e i diritti umani.

Giulio Regeni, 10 anni fa il rapimento e l’omicidio del ricercatore italiano in EgittoSono trascorsi dieci anni dal rapimento e dall’omicidio di Giulio Regeni, avvenuti il 25 gennaio 2016 al Cairo.

